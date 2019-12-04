شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج اليورو مقابل الدولار هدفنا الأول المنتظر عند 1.1105 وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك ليختبر مستوى 1.1065 مجدداً، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز 1.1105 سيدفع السعر إلى 1.1180 كمحطة رئيسية تالية.

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