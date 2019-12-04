شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو رغم صدور بيانات إيجابية بالقطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية على الرغم من عودة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وأيضا صدور بيانات حكومية إيجابية في نطقة التكتل الموحد.



وأظهرت بيانات نمو نشاط القطاع الخدمي في منطقة اليورو إلى 51.9 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 51.5 نقطة.



وارتفع أيضا النشاط الخدمي في ألمانيا - أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو - إلى 51.7 نقطة، وهو ما تجاوز توقعات أيضا بتحقيق القراءة 51.3 نقطة في الشهر الماضي.

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وتحدثت وكالات أنباء اليوم عن الاقتراب مجددا من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" أمس بأنه يفضل تأجيل التوقيع على الاتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش عند 1.1077، وسجل أعلى سعر عند 1.115 وأقل سعر عند 1.1067.