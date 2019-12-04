شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعزز مكاسبه إلى حوالي 4% مدعوما ببيانات المخزونات الرسمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مدعومة بعودة التفاؤل في الأسواق بشأن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وعزز مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 0.7 مليون برميل فقط.



وزادت هذه البيانات عما أعلنه معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات النفط في البلاد بحوالي 3.7 مليون برميل.

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وتشير وكالات أنباء إلى أن أمريكا والصين تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس بأنه يفضل تأجيله إلى ما بعد انتخابات الرئاسة عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 58.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 4.1% إلى 63.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61 دولارا.