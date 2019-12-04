شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يزيد مكاسبه بعد بيان البنك المركزي بشأن السياسة النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وزاد مكاسبه بعد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة فضلا عنن بيان السياسة النقدية.



وأبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير تماشيا مع التوقعات، ولم يلمح إلى خفض قريب للفائدة.



وأشار البنك في بيانه للسياسة النقدية إلى استمرار وجود مخاطر على الاقتصاد الكندي جراء استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ذلك في الطلب على السلع والاقتصاد العالمي.

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وفي سياق آخر، غادر الرئيس "دونالد ترامب" قمة حلف "الناتو" بالعاصمة البريطانية لندن اليوم بعد التقاط الكاميرات حوارا لرئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" وهو يسخر من الرئيس الأمريكي.



وألغى "ترامب" مؤتمرا صحفيا كان سيعقده على هامش قمة الحلف وقيل إنه وصف "ترودو" بأنه شخص ذو وجهين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7579، وسجل اعلى سعر عند 0.7579 وأقل سعر عند 0.7915.