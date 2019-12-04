شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يرأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بالرياض اجتماعها الأول للمجلس الاستشاري لقطاع الطيران المدني برئاسة معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبحضور معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وأعضاء المجلس الذي يضم الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشغلة في القطاع.

ويهدف الاجتماع إلى دعم التوجه الاستراتيجي لتحول قطاعات الطيران المدني، ومناقشة التحديات ووضع الحلول والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى أخذ مرئيات وملاحظات القطاع الخاص وتوصياتهم حيال الأولويات الاستراتيجية والمكاسب.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بأعضاء المجلس الاستشاري لقطاع الطيران المدني.

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وأشار معاليه إلى أهمية قطاع الطيران المدني الذي يعّد أحد أهم الممكنات والركائز الأساسية للعديد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعات ذات العلاقة كالسياحة والحج والعمرة وجودة الحياة والخدمات اللوجستية، مبيّنًا حرص الهيئة على إنشاء هذا المجلس بهدف العمل سوياً كشركاء أساسيين لنجاح قطاع الطيران المدني في المملكة، ومواكبة التحول الطموح الذي تقود الهيئة العامة للطيران المدني على ضوء توجهات القيادة الرشيدة.

واستعرض الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لقطاع الطيران المدني، تطوير القطاع والارتقاء به، واستعراض برنامج التحول الذي تعمل عليه الهيئة بالتوازي مع المستجدات التي تحدث في المملكة، وأبرزها التأشيرة السياحية والمشاريع الكبرى، ما يضع المزيد من المسئولية على هذا القطاع وضرورة الدفع به بكل كفاءة وفعالية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت فكرة المجلس الاستشاري الذي بدأ أولى اجتماعاته اليوم، بهدف وضع نموذج عمل مشترك مع القطاع الخاص، ولموائمة العمل والجهود والرؤى بين مختلف ركائز القطاع وتحقيق المبادرات والاستراتيجيات التي تم تصميمها وتتطلب عمل مشترك، إضافة إلى تفعيل الحوار المتبادل والعمل كشركاء أساسيين لإنجاح قطاع الطيران المدني في المملكة.