طرح صناديق الإنماء مكة للتطوير العقارية باستثمارات 17 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار طرح «صناديق الإنماء مكة للتطوير» العقارية بقيمة استثمارات تجاوزت 17 مليار ريال، حيث سيتم تطوير سبعة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين تقع ضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمدينة مكة المكرمة، ويعد هذا المشروع أحد أهم مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة، من خلال توفير خيارات متعددة ومتنوعة تشمل السكن والتسوق وتوفر سهولة التنقل وتوفر وسائل المواصلات بين مرافق المشروع وبين المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق «تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية باكورة لنشاطات استثمارية متعددة ومتنوعة للمؤسسات الاستثمارية العريقة في مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وثقة مجتمع الاستثمار والتمويل، حيث يعد المشروع وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد»، وأضاف «مع هذا النجاح الكبير في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار ريال للمشروع، سنكون على موعد مع تحقيق التقدم وفق مخطط تنفيذ المشاريع المتعددة والمتنوعة، خاصة أننا قطعنا شوطا كبيرا بالانتهاء من صب وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لأنفاق قطار مترو مكة، وإنجاز ما يقرب من 50% من الجسور والكباري. وجار العمل في استكمال كل مشاريع البنى التحتية غير المسبوقة، والتي تؤسس لنقلة نوعية في استثمار وتطوير أراضي المشروع، وتهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط الحياة باستحداث خيارات جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة لأهالي مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين والزوار».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار مازن بغدادي أنه سيكون لهذه الاستثمارات بهذا الحجم الكبير لرأس المال دور مهم بإذن الله في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي كما أن هذه الشراكة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار، من خلال مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة.

وذكر بغدادي أن الهدف الاستثماري للصناديق يتمثل في تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال تطوير البنية الفوقية في أجزاء مختلفة من مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، والتي تتمثل في فنادق عالمية من فئة الخمسة نجوم (فندق تاج، وفندق كمبنسكي)، وفئة الأربعة نجوم (هيلتون أمباسي)، وفئة الثلاثة نجوم (هيلتون جاردن إن)، وشقق فندقية (كمبنسكي ريزيدنسز)، بالإضافة إلى مجمعين تجاريين.