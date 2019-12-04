100 ألف غرامة على مقدم خدمات نقل طرود فرض رسوما غير معلنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم خدمات نقل الطرود، لمخالفة الشركة للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة (قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية) التي أصدرتها الهيئة أخيرا، وامتدادا للدور التنظيمي والرقابي الموكل للهيئة على قطاع البريد في المملكة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (403) والتاريخ 12 / 7 / 1440.

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وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الغرامة المالية المفروضة على الشركة بلغت 100 ألف ريال، مقابل فرض الشركة رسوما غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية دون إعلامهم أو موافقتهم عليها ومن ثم مطالبتهم بسدادها، وذلك نتيجة لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة، والشكاوى الواردة لها من المستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية مستمرة للتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد.

يذكر أن الهيئة دعت في نوفمبر الماضي مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حددتها الوثيقة، لمعالجتها وفق آليات محددة وموثقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الالكتروني https://www.citc.gov.sa.