اتفاقية لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في جمرك مطار الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الجمارك السعودية أمس اتفاقية مع شركة الخطوط السعودية للشحن تهدف إلى تسلم المهام التشغيلية في مبنى الشحن بجمرك مطار الملك خالد الدولي، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، والرئيس التنفيذي للشركة عمر حريري.

ووقع الاتفاقية من جانب الجمارك نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات ماجد المرزم، فيما وقعها من جانب شركة الخطوط السعودية للشحن نائب الرئيس للشؤون التجارية عبدالرحمن المبارك.

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ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مبنى الشحن بجمرك مطار الملك خالد الدولي، وذلك عبر تسليم الجمارك المهام التشغيلية إلى السعودية للشحن، حيث سيساعد ذلك في تركيز أداء الجمارك على النواحي الرقابية والأمنية، فيما ستتولى الشركة المهام الخاصة بتشغيل خدمات المناولة والحمالة والصيانة وجميع الخدمات التشغيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى أن ذلك من شأنه أن يحدد مسؤوليات ومهام الطرفين في الأعمال المرتبطة بالخدمات المقدمة لعملاء الجمارك بمختلف فئاتهم.

وتمثل الاتفاقية تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجمارك السعودية مع الشركة لتسليم المناطق الجمركية في المطارات، وذلك أثناء إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي كان برعاية كريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الجمارك أن تسليم المهام التشغيلية في جمرك مطار الملك خالد يعد مرحلة أولى سيتبعها مراحل متعددة، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة خلال المرحلة القادمة لتشمل جميع مطارات المملكة الدولية.