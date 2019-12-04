البنيان يدعو «جيبكا» لشراكات مربحة ومشاركة أفكار مبتكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، يوسف البنيان، أبرز القادة في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في الشرق الأوسط إلى ضرورة الاستثمار في الشراكات المربحة ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية من أجل المحافظة على مسار النمو المستقبلي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البنيان في المنتدى السنوي الرابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» الذي انطلقت فعاليته أمس في دبي، حيث يعد من أهم الفعاليات في صناعة الكيماويات العالمية، ويجتمع فيه أكثر من 2100 من قادة الصناعة لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الملحة التي ترسم مستقبل الصناعة في منطقة الخليج العربي.

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وأكد البنيان على شعار منتدى هذا العام «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية»، خاصة أن هذه الشراكات تحقق المكاسب للجميع، مثنيا على النجاح الكبير الذي حققه هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط تحديدا.

وأشار إلى أن ما يقرب من 55% من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة يدار بنظام الشراكة، وهذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25%.

وحث الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» قادة الصناعة على ضرورة دمج هذا التوجه ضمن مجالات التركيز الاستراتيجية، من أجل اقتناص فرص النمو وتحسين القدرة التنافسية وتنويع الأرباح، والحفاظ في الوقت نفسه على القيمة المقدمة للمساهمين.