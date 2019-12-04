أرامكو تعتزم تسعير سهمها بـ32 ريالا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

اقتربت تغطية شريحة المؤسسات في طرح أرامكو السعودية من 3 مرات بنهاية اليوم الـ 17 عشر من بدء الاكتتاب، بحسب المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للاكتتاب.

يأتي ذلك فيما كشفت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس أن «أرامكو السعودية» تعتزم تحديد سعر سهمها عند الحد الأعلى للنطاق السعري والبالغ 32 ريالا.

وأعلنت الشركة أن النطاق السعري للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالا. وسيتم اليوم الخميس (5 ديسمبر) تحديد السعر النهائي للطرح والتخصيص النهائي للمؤسسات والأفراد.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة أن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، إيمانا منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.

Advertisements

ووفقا لبلومبرج فإن الشركة ستجني من الطرح، الذي يمثل 1.5% من أسهمها، 25.6 مليار دولار.

في السياق نفسه أعلنت كل من «سامبا كابيتال» و»الأهلي كابيتال» و»إتش إس بي سي العربية السعودية»، المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى، حيث بلغت قيمة المبالغ التي ضختها

المؤسسات 189.06 مليار ريال (50.4 مليار دولار) فيما بلغ إجمالي طلبات المشاركة 5.9 مليارات سهم.

وانتهت في 28 نوفمبر الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد، فيما انتهت مساء أمس الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات.

وتجاوز عدد المكتتبين الأفراد 4.9 ملايين مكتتب ضخوا أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

نتائج شريحة المؤسسات خلال 17 يوم: