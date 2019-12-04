شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" توقع اتفاق مع "ليندى" لتطوير مشروعات فى مجال إنتاج الغازات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) وشركة ليندى بى إل سى، بنود الاتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف لتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم فى مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية فى المملكة العربية السعودية.

وسينصب التركيز الأساسى للشراكة على ربط معامل إنتاج الهيدروجين القائمة حاليا والمملوكة من قبل الطرفين بشبكة من خطوط الإمداد لمنطقة الجبيل الصناعية، وكذلك تطوير منشآت جديدة لإنتاج وتوريد أول أكسيد الكربون والهيدروجين، والغاز المصنّع وغيرها بغرض توفيرها لمختلف مناطق الإنتاج الصناعى فى المملكة، وستعمل الشراكة من خلال خبرات سبكيم وليندى لتقديم الحلول المثالية لمعامل تكرير النفط الخام والكيماويات.

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وبهذه المناسبة، أعرب المهندس صالح باحمدان، الرئيس التنفيذى لشركة سبكيم، عن تطلعه لإتمام الاتفاقيات النهائية وبدء الشراكة خلال الربع الأول من عام 2020.

وأضاف "باحمدان"، وبحسب بيان الشركة لبورصة السعودية، أن سبكيم حريصة على توسيع عملياتها فى مجال الغازات الصناعية لخدمة الطلب المتنامى من قبل المصافى ومعامل البتروكيماويات الوطنية فى مختلف أنحاء المملكة، وتمثل هذه الخطوة نموذجاً تجارياً فريداً من شأنه تحقيق عوائد ربحية مستقرة فى ظل وجود التزامات الإمداد طويلة الأجل، والتى توفر فرصة نموذجية للتقليل من تأثير تقلبات أسواق بتروكيماويات.