"سبكيم" توقع اتفاق مع "ليندى" لتطوير مشروعات فى مجال إنتاج الغازات الصناعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) وشركة ليندى بى إل سى، بنود الاتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف لتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم فى مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية فى المملكة العربية السعودية.
وسينصب التركيز الأساسى للشراكة على ربط معامل إنتاج الهيدروجين القائمة حاليا والمملوكة من قبل الطرفين بشبكة من خطوط الإمداد لمنطقة الجبيل الصناعية، وكذلك تطوير منشآت جديدة لإنتاج وتوريد أول أكسيد الكربون والهيدروجين، والغاز المصنّع وغيرها بغرض توفيرها لمختلف مناطق الإنتاج الصناعى فى المملكة، وستعمل الشراكة من خلال خبرات سبكيم وليندى لتقديم الحلول المثالية لمعامل تكرير النفط الخام والكيماويات.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس صالح باحمدان، الرئيس التنفيذى لشركة سبكيم، عن تطلعه لإتمام الاتفاقيات النهائية وبدء الشراكة خلال الربع الأول من عام 2020.
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