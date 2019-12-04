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شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تسجل نمو بنسبة 26% رغم تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما تناولته وسائل الإعلام العالمية والمواقع الإخبارية عن تقرير مؤسسة جارتنر العالمية، فإن هواوي استطاعت أن تسجل نمو بنسبة 26% لمبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالعام الماضي وذلك ببيع 65.822 هاتف ذكي. يأتي هذا الإنجاز الجديد لهواوي في ظل تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية في الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ويذكر أن هواوي حققت نمو سنوي بنسبة 24.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2019، حيث بلغت عائدات هواوي 610.8 مليار يوان صيني. كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال هذه الفترة. بينما نجحت هواوي في شحن أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في عام 2019 وهو انجاز جديد حققته هواوى باكراً ب 64 يوم مقارنة بما حققته هواوى من نفس معدل الشحنات في العام الماضي.
بالإضافة الي أن هواوي نجحت في بيع 7 ملايين وحدة من سلسلة هواتفها الرائدة والمتطورة Mate 30 خلال شهرين فقط من اطلاقه، وهذا ما يمثل ارتفاع في مبيعات هواتف السلسلة بنسبة 75% مقارنة بسلسلة هواتف Mate 20.
كانت هذه تفاصيل خبر هواوي تسجل نمو بنسبة 26% رغم تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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