شكرا لقرائتكم خبر عن 35 شركة وفكرة ناشئة يتنافسون على جوائز الإبداع بختام Cairo Ict والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعد معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT معرضًا ومؤتمرًا هاما للشركات العالمية والإقليمية والمحلية فقط، بل أصبح نقطة انطلاق وتحوّل فى مسار العديد من الأفكار الإبداعية والشركات الناشئة، التى وجدت من المعرض فرصة انطلاق ذهبية وفريدة ومميزة، حيث يخصص المعرض ساحة لالتقاء الأفكار الشابة، تحت اسم « Innovation Arena »، بما يمثله الإبداع والابتكار من مستقبل هام لقطاع الاتصالات فى مصر، حيث يوفر لهم المعرض جلسات نقاشية لتبادل الأفكار.

ويشارك فى ساحة الإبداع هذا العام حوالى 35 شركة وفكرة ناشئة فى جناح الابتكار، تتنافس فى مسابقة للإبداع بجوائز مالية لأفضل 3 أفكار ناشئة عن طريق ثلاث مراحل مختلفة تتمثل المرحلة الأولى فى عرض المشكلة والحل بينما تتضمن المرحلة الثانية شرح المشكلة والحل ودراسة المنافسين ووضع السوق، فيما تمثل المرحلة النهائية فى الإجابة على تساؤلات لجنة التحكيم لاختيار الفرق الفائزة.

فى لقائنا مع مجموعة من الشركات الناشئة، قال ريمون أمبير، المدير التنفيذى للشركة الناشئة "الحقني"، وهو عبارة عن منصة وتطبيق عبر الهاتف لخدمة أعطال السيارات على الطرق عن طريق توفير خدمة الميكانيكى وأوناش رفع السيارات، إننا نعمل حاليًا فى حى مدينة نصر ولدينا استراتيجية لتعميم الفكرة على جميع أحياء القاهرة، وتأتى مشاركتنا فى جناح الابتكار والإبداع، والذى يعد فرصة عظيمة للأفكار والشركات الناشئة للظهور إلى النور علاوة على أن معرض Cairo ict، يمثل نقطة توسع لما يمتلكه من مكانة على مستوى مصر والمنطقة باعتباره من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لما يتيحه من فرص الالتقاء بوفود أجنبية ومستثمرين تساعدنا فى نمو أعمالنا بشكل كبير.

وقال أمير عبد الرحمن، الشريك المؤسس لمنصة "مركزى": «تتمثل فكرتنا فى إنه يعد مركزا إلكترونيا فى البناء الشامل يخدم جميع الأفراد على مختلف المستويات سواء كان صاحب منزل أو المهندسين أو أصحاب الشركات والمصانع والفنادق من خلال توفير أفضل الخامات لمواد البناء والدهانات بأنواعها بأقل الأسعار مع إمكانية توصيلها، ونهدف من خلال مركزنا الإلكترونى توفير الراحة والوقت والتكلفة المبذولة لأعمال التشطيبات والبناء».

وأضاف أن «مركزى فكرة بدأت على أرض الواقع من حوالى 20 عاما ولدينا المخازن الخاصة بنا ولكن بدأنا منذ عام بتطوير الفكرة وتصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بمركزى لتلقى الطلبات عليها»، مشيرًا إلى استهدافهم من خلال المشاركة فى المعرض تعريف السوق بفكرتهم، بجانب أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتسويق أفكارهم لجذب المزيد من الاستثمارات.

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أما خالد خليل، مؤسس شركة أجهزة، قال أن فكرته عبارة عن محفظة تليفونية تساعد الأفراد على دفع أجرة المواصلات العامة عن طريق تطبيق عبر الموبايل يتم تحميله لدى السائق والراكب ويقوم الراكب من خلاله بدفع أجرة المواصلات إلكترونيًا، مضيفًا أن الفكرة تم تطبيقها على خط أتوبيس 306 من المعادى إلى شبرا وتستهدف خلال الفترة القادمة التوسع من خلال عقد مختلف الشراكات مع شركات النقل الجماعى.

وأكد خليل أن مشاركته فى معرض Cairo ict تعد مهمة جدًا لهم فى ظل التوجّه، الذى تتخذه الدولة نحو التحوّل الرقمى علاوة على أنهم يستهدفون الشراكة مع القطاع البنكى علاوة على دخولهم جولة استثمارية يبحثون من خلالها عن ضخ المزيد من الاستثمار فى فكرتهم.

وقال كريم كمال، الرئيس التنفيذى لمنصة "اتعلم"، إن فكرة المنصة تتمثل فى إتاحة المحتوى التعليمى للمرحلة الإعدادية والثانوية للطلبة إلكترونيًا لايف لتصبح بديلا عن الدروس الخصوصية بالاستعانة بأكفأ المعلمين، الذين يتم اختيارهم بعناية شديدة بعد تخطى أكثر من مقابلة شخصية لهم، ويستطيع الطلبة المشتركون فى المنصة حضور الدروس، التى تتم من خلالها بشكل واقعى افتراضى يتم من خلال الهاتف المحمول أو الحاسبات الإلكترونية بجانب التفاعل بين المدرسين والطلاب وبعد ذلك يتم إتاحة المحتوى التعليمى للطلبة للرجوع إليه وقت ما يشاء بمبالغ رمزية لا تتعدى الـ 25 جنيهًا للحصة الواحدة يتم دفعها عن طريق فوري.

وأضاف أن المشاركة بمعرض بحجم Cairo ict تعد فرصة عظيمة للشركات التى ترغب فى الانتشار وتوسيع أعمالها لما يلقيه المعرض من ضوء على الأفكار المحلية الناشئة والتى تعود علينا فى النهاية بطريقة إيجابية كبيرة فضلا عن الالتقاء بأطراف الصناعة وبحث عقد برتوكولات التعاون المختلفة بالإضافة إلى الاستفادة من جلسات العمل، التى تتم بجناح الإبداع والتى يقدمها أشخاص ذوى خبرة من شركات مختلفة للوقوف على مدى تطوير الأفكار بالشكل السليم.