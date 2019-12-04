شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قطاع الصناعة تقود البورصة للتعافى ورأسمالها يربح 7.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت أسهم قطاع الصناعة مؤشرات البورصة للتعافي لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، بعد سلسلة هبوط متواصلة على مدار الأسبوعين الماضيين، وسط عمليات شراء واسعة من المستثمرين على أسهم القطاع الذي يترقب أنباء إيجابية قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك على خلفية تصريحات محافظ البنك المركزي المصري بشأن الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم الصناعة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 7.9 مليار جنيه ليصل إلى 696.3 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة نسبيًا مقارنة بمعدلاتها في الجلسات الماضية لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.23% لينهي التعاملات عند مستوى 13635.52 نقطة، فيا زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.54% مسجلًا 529.93 نقطة، وامتدت موجة التعافي القوية إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي استعاد 1.43% من قيمته ليغلق عند مستوى 1386.71 نقطة.