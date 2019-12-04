شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد يتوقع تراجع مبيعات السيارات الجديدة فى ألمانيا 6.2% فى العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد (في.دي.آي.كيه) لمستوردى السيارات فى ألمانيا اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات الجديدة فى البلاد 6.2 % العام المقبل لكن مبيعات السيارات الكهربائية سوف ترتفع ارتفاعا حادا.

وتابع أن من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية 60% إلى 160 ألفا على الأقل فى 2020 بينما تنخفض مبيعات السيارات الجديدة إلى 3.35 مليون فى 2020.

وزادت مبيعات السيارات هذا العام 4% إلى 3.57 مليون وهو أعلى مستوى منذ 2009.