شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد يتوقع تراجع مبيعات السيارات الجديدة فى ألمانيا 6.2% فى العام القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد (في.دي.آي.كيه) لمستوردى السيارات فى ألمانيا اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات الجديدة فى البلاد 6.2 % العام المقبل لكن مبيعات السيارات الكهربائية سوف ترتفع ارتفاعا حادا.
وتابع أن من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية 60% إلى 160 ألفا على الأقل فى 2020 بينما تنخفض مبيعات السيارات الجديدة إلى 3.35 مليون فى 2020.
وزادت مبيعات السيارات هذا العام 4% إلى 3.57 مليون وهو أعلى مستوى منذ 2009.
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