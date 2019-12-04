شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" تعرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الرقمية وحلول المدن الذكية بمعرض Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك أورنچ، أسرع شبكة في مصر، في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 في دورته الثالثة والعشرون الذي تقام فعالياته في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي.

ويعد المعرض هذا العام المنصة الأبرز الذي تعرض فيها "اورنچ مصر" أحدث الحلول والخدمات المتطورة تماشياً مع خطط الدولة التوسعية حيث تعتزم اورنچ تسليط الضوء على أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ونقل البيانات من خلال أحدث خدماتها المالية وحلولها للمدن الذكية وإمكاناتها المتطورة في خدمات الاتصالات المتقدمة والمتكاملة.

وقد شهد عام 2019 إعلان "اورنچ مصر" عن تقديم خدمات جديدة متعددة في إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، كما أبرمت الشركة عدة اتفاقات وبروتوكولات تعاون وبدأت تنفيذها مع وزارات الاتصالات والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.

حلول المدن الذكية

تمثل المواصلات والتكدس المروري مشكلتان رئيسيتان تعمل الدولة على ايجاد حلول لهما بصفة مستمرة. ولذا فقد سلطت اورنچ هذا العام خلال معرض Cairo ICT 2019 الضوء على هذا القطاع من خلال عدد من الحلول الذكية التي توضح كيفية امكانية تطويع التكنولوجيا لخدمة هذا المجال و الذي يعد احد الركائز الأساسية لقيام المدن الذكية المتطورة.

تقدم اورنچ خلال معرض Cairo ICT 2019 بالتعاون مع شركائها في مجال تكنولوجيا المدن الذكية وبالأخص مجال المواصلات الذكية الحلول الأتية:

أماكن الانتظار الذكي للمركبات وتمنح هذه الباقة حلول متعددة للمدن والقائمين عليها إمكانيات غير مسبوقة حيث تسمح لهم بمتابعة أماكن انتظار المركبات المتاحة كل لحظة على مستوى المدينة وكذلك امكانية اتاحة الخدمة للمواطنين عبر تطبيق خاص يوضح الأماكن الشاغرة بمناطق الانتظار المختلفة بالإضافة الي بث تلك المعلومات على شاشات الكترونية بالطرق.

حلول البوابات الذكية التي تمنح المواطنين طريقة سهلة لاستخدامها حيث يتم التحكم فيها عن طريق الهواتف المحمولة بدلا من الكروت المخصصة.

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شاشات عرض حالة المرور التي توفر متابعة حية لحالة المرور مما يسمح بتفادي أماكن التكدس المرورى بإظهار طرق بديلة.

وفي ذات السياق قامت اورنچ بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتكوين تحالف تترأسه الهيئة العربية للتصنيع يشارك به عدد من الشركات المتخصصة في مجال النقل والمواصلات على رأسهم شركة مواصلات مصر. ويهدف التحالف الي تقديم المنصة المتكاملة لحلول النقل الجماعي الذكي بجمهورية مصر العربية.

حلول وخدمات الشمول المالي والتحول الرقمي:

انطلاقا من حرصهما على دعم اتجاه الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي واتاحة خدمات دفع الكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين، حرصت شركة اورنچ مصر علي التعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية من خلال خدمة "اورنچ كاش" وبالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لإتاحة دفع مصروفات الجامعات ، ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي، ودفع فواتير الكهرباء، وسداد فواتير المياه، وفواتير الغاز الطبيعي وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة في تحصيل الضرائب العقارية.

كما تعلن اورنچ خلال المعرض عن توسعها في تقديم خدماتها المالية بالتعاون مع شركة "فوري" لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الالكترونية عبر تقديم أكثر من 300 خدمة جديدة يمكن دفعها بشكل سهل وآمن في أي وقت مثل اشتراكات نوادي، اشتراكات النقابات، حجز العيادات والمستشفيات، أقساط التأمين والقروض، تذاكر السفر والسينما، تبرعات، ومدفوعات اونلاين.

ولم تقتصر المفاجآت التي تقدمها اورنچ علي ذلك فحسب، بل تعلن أيضاً انها اول مشغل اتصالات سوف يطلق خدمة التحصيل الالكتروني للتجار عن طريق رمز الـ "QR code" باستخدام الهاتف المحمول وذلك بالتعاون مع شبكة ميزة لتمكين تجار "اورنچ كاش" من قبول المدفوعات من مختلف عملاء المحافظ الالكترونية في مصر. وتتيح الخدمة الجديدة لعملاء "اورنچ كاش" القيام بشراء البضائع من التجار والشركات عبر الهاتف المحمول للمساهمة في دعم جهود البنك المركزي المصري لنشر خدمات الهاتف المحمول مما له أثر إيجابي على تقليل المعاملات النقدية للوصول إلى مجتمع غير نقدي.

حلول رواد الاعمال والشركات الناشئة

وعلي هامش فعاليات المعرض ، وايماناً منها بأهمية تطويع التكنولوجيا والحلول التقنية الحديثة لتطوير أعمال الشركات الناشئة التي تلعب دوراً حيوياً في دفع نمو الاقتصاد المصري، تعرض اورنچ أحدث حلولها لدعم رواد الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة من خلال اطلاق حلول "Business Pro" المتكاملة.

وقد تم تصميم حلول "Business Pro" لتوفير أفضل سبل الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من بدء وتطوير المشروعات المختلفة ومنحهم بصمة فريدة من نوعها تميزها بين المنافسين من خلال توفير كافة تقنيات الاتصال الأساسية للصوت والبيانات مع مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية في ذات القطاع بالإضافة الي الحصول على عدة خدمات تقنية أخري تساعد الشركات على التحول الرقمي، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر حلول وخدمات التواصل مع العملاء من خلال برامج التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل النصية الذكية، بالإضافة الى خدمة ادارة الشركة التي توفر الادوات اللازمة لتخزين واستعادة المعلومات بطريقة امنة وسريعة من خلال خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها أورنچ. هذا بالإضافة الي خدمات التأمين التي توفر حلول بسيطة من خدمات كاميرات المراقبة وخدمات التتبع التي تتميز بها اورنچ.