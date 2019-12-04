الاقتصاد

البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة دون تغيير

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى البنك المركزي الكندي اليوم على معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير في قرار اتسق مع توقعات الأسواق بشكل واسع النطاق.


وأوضح البنك في بيانه عن السياسة النقدية بأنه لا يزال يراقب عن كثب التطورات على الساحة العالمية خاصة الحرب التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين.


ويرى محللون أن الاقتصاد الكندي سوف يشهد تباطؤاً في العام المققبل بحيث يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 بين 1.4% و1.5%، كما يُتوقع خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة بـ25 نقطة أساس في أبريل/نيسان.

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