شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 5 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية تراجع مخزون النفط بحوالي 4.9 مليون برميل في أمريكا مسجلة 447.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى تراجع بحوالي 700 ألف برميل.



وكشفت البيانات عن ارتفاع مخزون البنزين بـ3.4 مليون برميل إلى 229.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات المقطرات 3.1 مليون برميل إلى 119.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بياناته الأولية انخفاض مخزون النفط في البلاد بحوالي 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.