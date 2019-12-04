شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نشاط القطاع الخدمي في أمريكا خلال نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن نشاط القطاع الخدمي بالولايات المتحدة شهد تباطؤا في النمو خلال الشهر الماضي نتيجة القلق من الحرب التجارية.



وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أمريكا إلى 53.9 نقطة في الشهر الماضي من 54.7 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الثاني، في حين توقع محللون القراءة 54.5 نقطة.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأنه يفضل تأجيل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الجانب الصيني لما بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2020.