شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع مع متابعة التطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم للمرة الأولى في أربع جلسات، وذلك مع استمرار متابعة التطورات التجارية وترقب تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 67 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات بإضافة 150 ألفاً، ويأتي ذلك قبل تقرير الوظائف المنتظر صدوره يوم الجمعة.

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ولا تزال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين سارية لكن على مستويات أقل من المسؤولين وسط أنباء عن الاقتراب من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس بأنه يفضل تأجيل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 205 نقاط) إلى 27708 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 8581 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3115 نقطة.