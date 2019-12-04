شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصلب تتراجع بعد تهديدات "ترامب" التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم في أعقاب تهديدات الرئيس "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على عدة دول حول العالم.



وأكد "ترامب" بانه يفضل تأجيل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية الأمر الذي يزيد من فترة عدم اليقين التجاري ربما لما بعد عام 2020.



وأضاف "ترامب" بأن الصين هي من تريد صفقة تجارية الآن وليس واشنطن مشيرا إلى أن إدارته ستنظر فيما ستفعله خلال الأيام المقبلة.

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وفي سياق آخر، هدد "ترامب" بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من البرازيل والأرجنتين بسبب ما يراه من تلاعب الدولتين في سعر صرف عملتيهما الريال والبيزو مقابل الدولار للحصول على ميزات تنافسية.



وهدد "ترامب" أيضا بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات من فرنسا بسبب إقدام الحكومة في باريس على فرض ضريبة رقمية ضد شركات تكنولوجية أمريكية كبرى من بينها "جوجل" و"آبل" و"فيسبوك".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصلب بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1037.1 دولار للطن، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1054.9 دولار وأقل سعر عند 1024.7 دولار.