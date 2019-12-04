شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لطرح ثاني شركة نفط بدول الخليج بعد أرامكو بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان، يوم الأربعاء في مناسبة للقطاع بدبي إن عملية الطرح العام الأولي لشركة النفط العمانية ستُستكمل بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف الرمحي أن شركة النفط العمانية المملوكة تتوقع إدراج ما بين 20 و25% في طرح عام أولي، بحسب وكالة رويترز.
وإذا مضى الإدراج قدما، فإن شركة النفط العمانية ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة الخليج بعد الإدراج المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال إن سلطنة عمان تخطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي خطة الإدراج في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان لجمع سيولة من بيع أصول لاحتواء عجز في الميزانية ناجم عن تراجع أسعار النفط.
سجلت عمان عجز ميزانية بقيمة 1.545 مليار ريال عماني (أربعة مليارات دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
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