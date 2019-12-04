شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تدرس شراكات جديدة بالصين وإفريقيا وأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف بن عبد الله البنيان، إن الشركة تدرس شراكات جديدة في كل من الصين وإفريقيا وأميركا.

ودعا البنيان، أبرز القادة في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في الشرق الأوسط إلى ضرورة الاستثمار في الشراكات المربحة ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية من أجل المحافظة على مسار النمو المستقبلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأشار إلى أن ما يقرب من 55% من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة يُدار بنظام الشراكة، وهذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25%، مضيفًا أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط تتسم بالتحفظ الشديد تجاه إقامة شراكات مثمرة خارج المنطقة، رغم وجود مجال واسع للتحسين في هذا الصدد.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها البنيان في المنتدى السنوي الرابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي انطلقت فعاليته اليوم في دبي.

ويعتبر المنتدى من أهم الفعاليات في صناعة الكيماويات العالمية، ويجتمع فيه أكثر من 2100 من قادة الصناعة لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الملحة التي ترسم مستقبل الصناعة في منطقة الخليج العربي.

يذكر أن (جيبكا) تأسس عام 2006م منظمةً ممثلةً لقطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات التحويلية ذات الصلة في منطقة الخليج العربي، ويتبنى المصالح المشتركة لأكثر من 250 شركة من الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، وتمثل الشركات الأعضاء مجتمعةً أكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.