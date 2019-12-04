شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" توقع بنود اتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية مع "ليندي بي إل سي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، اليوم الأربعاء، عن توقيع بنود الإتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية مع شركة ليندي بي إل سي.

وقالت سبكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الهدف من الشراكة هو تطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم في مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، سينصب التركيز الأساسي للشراكة على ربط معامل إنتاج الهيدروجين القائمة حالياً والمملوكة من قبل الطرفين بشبكة من خطوط الإمداد لمنطقة الجبيل الصناعية، وكذلك تطوير منشآت جديدة لإنتاج وتوريد أول أكسيد الكربون والهيدروجين ,والغاز المصنّع وغيرها بغرض توفيرها لمختلف مناطق الإنتاج الصناعي في المملكة، وستعمل الشراكة من خلال خبرات سبكيم وليندي لتقديم الحلول المثالية لمعامل تكرير النفط الخام والكيماويات.

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هذا وسيتم تحديد الأثر المالي فور الانتهاء من مرحلة التفاوض بين الطرفين وقبل توقيع الإتفاقات النهائية، علماً بأن سبكيم تتطلع لإتمام الإتفاقيات النهائية وبدء الشراكة خلال الربع الأول من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 180.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 543 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 19.59%.