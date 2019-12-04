شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أنعام القابضة" تُوصي بزيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الهدف من زيادة رأس المال هو تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وقررت المجموعة تعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للاكتتاب، على أن يتم الاعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال الى الهيئة.

Advertisements

وسبق أن تقدمت المجموعة، في الأول من ديسمبر الجاري، طلب تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.25%، إلى هيئة السوق المالية، وذلك لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال سعودي.

وبناءً عليه سينخفض من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 19.6 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم، بإلغاء عدد 18.1 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3% من رأس المال، وذلك بعد احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وإضافته للخسائر المتراكمة للشركة.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 2.77 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.