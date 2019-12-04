غدا وزيرة التضامن تشهد بروتوكول لتحسين الخدمات المقدمة من بنك ناصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد غادة والى وزيرة التضامن، ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى غدا الخميس، مذكرة تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى وشركة اورانج مصر فى إطار تحسين الخدمات بالبنك، بحضور الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس بنك ناصر الاجتماعى. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى الموقع الإلكترونى لبنك ناصر الاجتماعى، ضمن فعاليات إطلاق مبادرة رواد النيل وتطوير فرع البنك فى 6 أكتوبر، حيث يضم الموقع مجموعة من والخدمات والبرامج المقدمة من البنك وإجراءات الحصول عليها، كما يحتوى الموقع على الخدمات المصرفية بكل أشكالها ومعلومات عن التمويلات مثل تمويل الحضانات والمصروفات المدرسية وقروض المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وأخبارا تحدث أولاً بأول، كما يحتوى الموقع على أهم الأسئلة الشائعة ونبذة عن البنك وتاريخه وأماكن تواجد الفروع والماكينات.

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