الاقتصاد

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح 30% من "سمو العقارية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة سمو العقارية طرح 7.5 مليون سهماً تمثل نسبة 30% من أسهمها فى السوق الموازية، وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم فى قائمة المصطلحات المستخدمة فى لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

 

وألزمت هيئة السوق المالية السعودية، المستثمرين المؤهلين الراغبين فى شراء الأسهم المطروحة تحرى ودراسة المعلومات المفصح عنها فى نشرة الإصدار، وفى حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالى مرخص له قبل اتخاذ أى قرار استثمارى.

 

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ولفتات إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فى الطرح أو فى أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعنى أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة فى حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

 

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