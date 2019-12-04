شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح 30% من "سمو العقارية" والان مع تفاصيل الخبر
وألزمت هيئة السوق المالية السعودية، المستثمرين المؤهلين الراغبين فى شراء الأسهم المطروحة تحرى ودراسة المعلومات المفصح عنها فى نشرة الإصدار، وفى حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالى مرخص له قبل اتخاذ أى قرار استثمارى.
ولفتات إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فى الطرح أو فى أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعنى أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة فى حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح 30% من "سمو العقارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.