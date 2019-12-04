شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تروج لوادى حيتان: محمية طبيعية فريدة من نوعها والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الهيئة فى تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ستجد حوالى 150 كم جنوب القاهرة وادي الحيتان، التى وصفتها اليونسكو بأنها محمية طبيعية فريدة من نوعها للغاية، لم يوجد لها شبيه من قبل".
ويحتوي وادي الحيتان، في الصحراء الغربية لمصر، على بقايا أحفورية لا تقدر بثمن من أقدم الحيتان، وهي منقرضة الآن، وقالت عنها اليونسكو: " تمثل هذه الحفريات واحدة من قصص التطور الرئيسية، وهذا هو أهم موقع في العالم لإظهار هذه المرحلة، حيث يصور بشكل واضح شكل وحياة هذه الحيتان أثناء انتقالها".
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