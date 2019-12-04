شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.15% بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% خاسراً 11.83 نقطة ليغلق عند مستوى 7871.20 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 11.91% خاسراً 858.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6345.64 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 102.4 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 93 شركة. Advertisements وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%، فقطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%. وجاء سهم "ثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.76%، ثم تبوك الزراعية نسبة 5.36%، ثم سدافكو بنسبة 5.14%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.98% ثم ريدان بنسبة 7.42%، ثم أبو معطى بنسبة 5.25%.

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