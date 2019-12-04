شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 21.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6024.75 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 21.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6644.18 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% رابحاً 20.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4805.17 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 241.2 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار كويتى عبر 8172 صفقة.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 8.66%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 56.31%، تلاه شركة الديرة القابضة بنسبة 19.86%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 19.44%، فيما تصدر سهم "شركة أعيان للإجارة والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.29% ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.46%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 6.25%.