شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: 6 مليارات جنيه للمسئولية الاجتماعية ودعمنا "تحيا مصر" بـ200 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البنك الأهلي المصري أكبر مؤسسة مالية مصرية وهو ما أهله لأن يكون البنك الأكثر مساهمة في خدمة أهل مصر، ويتضح ذلك في اجمالي مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت الستة مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة.

وقد أكد هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري انه من اهم تلك المساهمات يأتي الدعم الذي وجهه البنك لصندوق تحيا مصر والذي تجاوز208 مليون جنيه منذ تأسيس الصندوق، وهي المساهمات التي اسفرت عن توجيه شهادة شكر من فخامة السيد رئيس الجمهورية للبنك تقديرا لهذا الدور الفعال في دعم أنشطة الصندوق، حيث كان البنك الأهلي المصري هو أول من بادر بدعم الصندوق في عام 2014 والذي بدأ بتوجيه مساهماته الى مختلف المشروعات التي تهدف الى تحسين الحياة في المناطق العشوائية وغير المخططة سعيا لرفع كفاءة تلك المناطق وتقليل معدلات الجريمة.

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وأضاف عكاشة أن البنك سارع بدعم أنشطة صندوق تحيا مصر التي وجهت لدعم العديد من المشروعات القومية التي تسعي لدعم خطط التنمية الشاملة في مصر، فحين ضربت السيول بعض من انحاء مصر بادر البنك الأهلي المصري بتقديم العون للمتضررين من السيول بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، إضافة الى معاونة الصندوق في استكمال انشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ايمانا منه بهذا المشروع العلمي الذي يستهدف خلق أجيال جديدة متسلحة بأعلى الدرجات العلمية، كما يدعم البنك الأهلي المصري شباب مصر بشكل دائم كونهم أساس التنمية الشاملة حاليا ومستقبلا وذلك من خلال المساهمة في منتديات شباب العالم من اجل ان تخرج تلك المنتديات بالصورة المشرفة امام العالم وبما يمكنها من تحقيق أهدافه في إقامة التواصل بين شباب العالم كافة.

ومن جانبه أفاد تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر انه على مدار أربعة سنوات ركز صندوق "تحيا مصر" العمل على ستة محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، التنمية العمرانية، الدعم الاجتماعي، التعليم والتدريب، التمكين الاقتصادي، مواجهة الكوارث الطبيعية، مضيفا انه تم بناء شراكات قوية وممتدة مع عدد من أجهزة الدولة وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق وكان أحد تلك الشراكات هو الشراكة مع القطاع المصرفي لكونه عمود الاقتصاد المصري وأساس مختلف برامج التنمية ومن هنا تمت الشراكة مع البنك الأهلي المصري التي قدم البنك خلالها الدعم للصندوق منذ تأسيسه إلى أن وصل اجمالي المساهمات الى 208 مليون جنيه.