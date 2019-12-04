شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السيراميك: مبادرة الـ100 مليار جنيه تنقذ آلاف المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، مبادرة الحكومة بتوفير 100 مليار جنيه ستنقذ آلاف المصانع، وستؤدي إلي طفرة كبيرة بالتزامن مع إجراءات أخري مثل التشريعات الاقتصادية وعلي رأسها قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية، وكذلك خفض أسعار الغاز إلي المصانع كلها إجراءات تصب في صالح الصناعة الوطنية.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن ما أعلنه البنك المركزى والبنوك توفير دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، ستؤدى إلي نمو صناعي كبير خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء تنفيذ هذه الإصلاحات

وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن صناعة السيراميك استفادت من مبادرات دعم الصناعة والتي بدأت بخفض الغاز للمصانع بنسبة 20%، لكن ننتظر تدخل الحكومة لحل أزمة دخول السيراميك إلي السوق الليبي.

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وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن البنك المركزى والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.

وأعلن محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقرمجلس الوزراء، أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستسفيد من هذه المبادرة، مؤكدا أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.

وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فتم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.