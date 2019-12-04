شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.63% بختام تعاملات أول جلسة بعد إجازة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 308 مليون سهم محققة ما قيمته 128 مليون درهم من خلال تنفيذ 3638 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 15 سهماً، واستقر سهم واحد.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.57%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.96%.
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