شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف المركزى: اقتصاد الإمارات سينمو 2.3% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع نمو اقتصاد البلاد 2.3 بالمئة في 2019، مخفضا توقعاته مقارنة مع سبتمبر عندما قال إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربى سينمو بنسبة 2.4 بالمئة. ونما الاقتصاد 1.7 بالمئة في 2018.
وقال المصرف المركزي إن تحسن توقعات النمو لعام 2019 مقارنة مع العام السابق ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص على المستويين الاتحادي وفي الإمارة وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو دبى 2020 وتواصل التعافي الاقتصادي الإقليمي.
وأشار المصرف أيضا إلى بيانات من ريدن للاستشارات تظهر تراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي 6.9 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ونزولها 8.2 بالمئة في أبوظبي في نفس الفترة.
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