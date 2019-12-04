شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مواد البناء باتحاد الصناعات: توفير 100 مليار لدعم الصناعة خطوة طال انتظارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن إعلان البنك المركزى والبنوك توفير دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، خطوة طال انتظارها، وننتظر معرفة آليات تنفيذ هذه المبادرة خاصة وأن القطاع الصناعى متعطش لمثل هذه الخطوات التي من شأنها إنفاذ عدد كبير من المصانع

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن آلاف المصانع ستستفيد بصورة مباشرة من إسقاط الديون والقضايا، وما نراه هو بمثابة طفرة إجرائية للنهوض بالصناعة المصرية، بعد تعثر بعض المصانع خلال السنوات التي اعقبت ثورة يناير.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن البنك المركزى والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.

Advertisements

وأعلن محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقرمجلس الوزراء، أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستسفيد من هذه المبادرة، مؤكدا أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.

وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.