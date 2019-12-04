شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دباغة الجلود: ننتظر طفرة اقتصادية كبيرة بعد إطلاق مبادرات دعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود في اتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما خاصا من الحكومة بقطاع الصناعة، سواء عبر حل المشكلات المتعلقة بالرخص الصناعية، وكذلك توفير التمويل اللازم للمصانع، مشيراً إلى أن ما أعلنه البنك المركزى والبنوك توفير دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، ستؤدى إلي طفرة كبيرة للقطاع الصناعي.

وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن هذه الإجراءات ستؤدى إلي طفرة اقتصادية كبيرة، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستحل آلاف المشاكل للقطاع الصناعي، وكل ما ننتظره هو رؤية لكيفية استفادة الصناعات المختلفة من هذه المبادرة.

وأضاف، أن إسقاط الديون والقضايا عن المصانع المتعثرة سيؤدي إلى تحريك المياة الراكدة في ملف المصانع المتعثرة، والتي شهدت شبه ثبات وعدم النظر في هذا الملف منذ فترة، لكن الرئيس السيسى أعطي إشارة لنهضة الصناعة.

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وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن البنك المركزى والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.

وأعلن محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقرمجلس الوزراء، أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستسفيد من هذه المبادرة، مؤكدا أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.

وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.