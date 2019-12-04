شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي تهبط لأدنى مستوى فى 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمقدار 67 ألف وظيفة ،بأقل وتيرة منذ أيار/مايو الماضي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 137 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف تشرين الأول/أكتوبر 121 ألف بعد التعديل من 125 ألف ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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