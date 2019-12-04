شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع بأكثر من 1.5% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء محققا صعودا بأكثر من 1.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض تجاوز التوقعات لمخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:10بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 57.21$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.42$، ،وسجل أدنى مستوي عند 56.29$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل ضغط السعودية على تحالف أوبك بلس لإجراء تعميق فى تخفيضات الإنتاج.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 29 تشرين الثاني/نوفمبر،فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.6 مليون برميل ، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي 12.9 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.