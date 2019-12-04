شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.63 نقطة الأدنى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.71 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.79 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية.

أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة فى تشرين الثاني/ نوفمبر بأقل وتيرة فى عقد من الزمن ،الأمر الذي أثار المخاوف حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

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عززت تلك البيانات أيضا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه هذا الشهر، بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

وتجددت أيضا المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأكبر فى العالم ، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تعريفة جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين ،وأشار إلى احتمالات عقد الصفقة التجارية مع الصين بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ،الأمر الذي أثار مرة أخرى مخاوف توترات التجارة العالمية.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عدد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ، سلبية البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع 137 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع 125 ألف وظيفة فى تشرين الأول/أكتوبر.

وتصدر بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع مستوي 51.6 نقطة بنفس القراءة الأولية ، وبحلول الساعة 15:00 جرينتش تصدر قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 54.5 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر من مستوى 54.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.