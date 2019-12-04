شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى خلال 5 جلسات بعد بيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ، بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، وقاد المكاسب صعود واسع لقطاعي البنوك والخدمات المالية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،بعد تعليقات سلبية لرئيس الولايات المتحدة عن الصفقة التجارية مع الصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه نحو تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، وبفضل وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاعي البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع كلا القطاعين بأكثر من 0.9% ،بفضل ارتفاع معظم أسهم تلك القطاعات.

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أظهرت بيانات فى بكين نمو قطاع الخدمات بمستوي 53.5 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 51.2 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 51.1 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.

وبذلك تتوالي البيانات الإيجابية عن القطاعات الرئيسية المكونة لثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، فى علامة إيجابية لمسار تعافي الاقتصاد خلال الربع الأخير من هذا العام ، بفضل تحسن مستويات الطلب المحلي وسط إجراءات تحفيز حكومية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ، ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح والجني أرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 3,154.26 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 1.1 % ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.2%.