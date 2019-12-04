شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تحسن عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة ، عن الصفقة التجارية المنتظرة مع الصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,484.07$ الأعلى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,477.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,472.69$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.05% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.63 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

جددت تلك التصريحات الشكوك حول إمكانية إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين على المدى القصير ،خاصة مع اقتراب موعد رفع رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 256 مليار$ فى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.