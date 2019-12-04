شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثالث على التوالي بفضل التحركات داخل أوبك وانخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بفضل التحركات داخل منظمة أوبك قبل اجتماع الخميس لمناقشة سياسة الإنتاج ، بالإضافة إلى بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض تجاوز التوقعات لمخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.08$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.42$، وسجل أدنى مستوي عند 56.29$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.06$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.02$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل ضغط السعودية على تحالف أوبك بلس لإجراء تعميق فى تخفيضات الإنتاج.

قال وزير النفط العراقي "ثامر غضبان" يوم الثلاثاء للصحفيين فى فيينا بأن إجراء خفض أعمق يفضله عدد من المنتجين الرئيسيين فى أوبك".

وقالت مصادر مطلعة إن منظمة أوبك وحلفاءها المعروف بتحالف "أوبك بلس " يدرس خطة لتعميق خفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل بواقع 400 ألف برميل يوميا مع تمديد التخفيضات ثلاثة أشهر أخرى حتى حزيران/يونيو 2020.

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وأضافت المصادر إن المملكة العربية السعودية تضغط لتنفيذ تلك الخطة ،بهدف دعم السوق إيجابيا قبل إدراج شركة أرامكو بسوق الأوراق المالية ، لكن من غير الواضح حتى الآن وجود إجماع داخل التحالف لتنفيذ تلك الخطة.

وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إنه يتوقع أن يكون الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بناءا ،لكن أضاف أن موسكو لم تتخذ موقفا واضحا حتى الآن.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس "نعتقد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط يتطلب تمديد تخفيضات أوبك لفترة أخرى ،وأن التمديد لمدة ثلاثة أشهر فقط سيوفر دعم ضئيل للأسعار".

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 29 تشرين الثاني/نوفمبر،فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.6 مليون برميل ، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف.