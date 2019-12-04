شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعمق من خسائره – تحليل – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسته الأخيرة والتي اتسمت بالتذبذب على تراجع بلغت نسبته -0.87% بما يعادل -3.10 نقطة ليستقر السهم عند سعر 352.08 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 337.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط