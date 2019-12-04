شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يقلص من خسائره – تحليل – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد نجح السهم في تقليص بعضاً من خسائره بعدما استند لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اعادته لاختبار خط اتجاه تصحيحي هابط كان السهم قد اخترقه في وقت سابق على المدى القصير، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده الارتداد قليلاً في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -0.65% بما يعادل -11.64 نقطة ليستقر عند سعر 1769.96 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 1746.46، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 1814.85. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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