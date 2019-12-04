شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة إيه إم دي (AMD) على ارتفاع طفيف في آخر جلساته، وذلك بعدما انخفض خلالها ليسجل أدنى سعر له عند 37.15، ليرتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر السهم عند سعر 38.90 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي غضون ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 38.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد