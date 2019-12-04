شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 297.64، ليرتد منه ارتفاعاً وينجح في تحويل خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 1.16 نقطة ويستقر عند سعر 303.91 دولار، ويأتي اغلاق السهم نتيجة سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 313.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 291.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد