شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يكسر دعم قمة مزدوجة – تحليل – 04-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة آبل (APPLE) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر مستوى الدعم 259.85، وذلك بعدما شكل نموذج قمة مزدوجة سلبي على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويرافق السهم في ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليبدأ بذلك موجة تصحيحية هابطة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.78% بما يعادل -4.71 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 259.45 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 259.85، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 249.49.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : هابط