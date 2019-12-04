شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة الأعمال باليورو لم تسجل أي تحرك في « نوفمبر» والان نبدء بالتفاصيل

أظهر مسح أن أنشطة الإعمال في منطقة اليورو لم تسجل أي تحرك تقريبا الشهر الماضي وأن القطاع الصناعي لا يزال يُمثل عبئا على قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة على ما يبدو وكذلك الاقتصاد ككل.

ورغم بعض مؤشرات التفاؤل في مسح اليوم، فإن تلك الصورة من المرجح أن تخيب آمال صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أعادوا في سبتمبر أيلول إطلاق برنامج شراء أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو بهدف تحفيز النمو والتضخم. واستقرت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يُعد مقياسا جيدا لمدى متانة الاقتصاد، في الشهر الماضي عند نفس مستواها في أكتوبر نشرين الأول البالغ 50.6.

وتفوق تلك القراءة التقدير الأولي عند 50.3 لكنها تظل قرب مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد قطاع الأعمال في آي.إتش.إس ماركت إن الرقم الأساسي "لا يزال يشير لاقتصاد قرب نقطة الركود". وتشير البيانات لنمو 0.1 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في لربع الأخير من العام بينما سيظل قطاع الصناعة التحويلية يمثل عبئا رئيسيا.