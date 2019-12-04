شكرا لقرائتكم خبر عن تنحية مؤسسيّ جوجل و" بيتشاي" يرأس الشركة الأم والان نبدء بالتفاصيل

سيحل ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة جوجل محل لاري بيدج كمدير تنفيذي للشركة الأم ألفابت، مما يزيد من تقليص دور بيدج وسيرجي برين في الشركة التي أسساها منذ 21 عاما.

وكتب بيدج وبرين في تدوينة يوم الثلاثاء "في حين أنه من دواعي‭ ‬فخرنا البالغ أننا شاركنا بقوة في إدارة الشركة بشكل يومي لفترة طويلة جدا، فإننا نرى أن الوقت حان لأن نلعب دور الأبوين الفخورين اللذين يقدمان النصح والود لكن دون أن نأخذ على عاتقنا المتاعب اليومية".

ويتشارك بيدج وبرين وبيتشاي الرؤية التي تؤكد على أهمية تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لجعل عملية البحث على الشبكة وغيرها من العمليات أكثر سرعة، في حين كثّف بيتشاي من الجهود لجعل مثل هذه التكنولوجيا متاحة على مستوى العالم.

وقال مستثمرون إن إجراء تعديلات في الإدارة يمكن أن يساعد ألفابت على التعامل على نحو أفضل مع التحديات وعلى التركيز على تنمية الأرباح.