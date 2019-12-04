شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين تقتربان من إبرام «الاتفاق التجاري» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر اليوم الأربعاء ، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الاتفاق على حجم الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها في اتفاق المرحلة واحد التجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين ربما ينتظر لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020، ليثبط الآمال في التوصل إلى تسوية قريبا لنزاع ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.